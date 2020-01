Synthetischer Kraftstoff: Eine Milchmädchenrechnung

Osnabrück. Die einen befürworten sie, die anderen wollen sie nicht zulassen: Synthetische Kraftstoffe wie der Care-Diesel stehen aktuell in der Diskussion. Was bringen sie dem Klima wirklich? Ein Kommentar.

Es muss sich etwas tun, wenn Deutschland seine selbst gesteckten Klimaziele erreichen will, das ist unbestritten. Handlungsbedarf gibt es insbesondere im Bereich Mobilität, in dem der CO2-Ausstoß – anders als beim Strom – im vergangenen Jahr gestiegen ist.

Haben synthetische Kraftstoffe wie der Care-Diesel also das Zeug dazu, positiv auf die Klimaziele zu wirken? Die Argumentation der Befürworter ist in dieser Hinsicht wackelig – auch wenn es schwer nachzuvollziehen ist, warum sich der Bundesrat gegen eine Zulassung sperrt, wenn die DIN-Vorgabe erfüllt ist. Aus zwei Gründen ist der Fokus auf den Klimaschutz durch synthetische Kraftstoffe eine Milchmädchenrechnung. Beim Fahren selbst verhält sich synthetischer Kraftstoff ebenso wie Diesel oder Benzin. Das Potenzial der CO2-Reduktion liegt in der Herstellung des Kraftstoffs. Wird für die energieintensive Produktion ausschließlich Strom aus Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft genutzt, geht die Rechnung auf. Mit dem aktuellen Strommix Deutschlands ist die Herstellung jedoch alles andere als grün – und daran wird sich auch auf lange Sicht nichts ändern.

Denn die Energiewende stockt, und Deutschland wird – wenn Kohle- und Atommeiler abgeschaltet werden – in noch höherem Maße auf Importstrom aus dem Ausland angewiesen sein. Und der wird nicht durch Windkraft erzeugt. Es sollte also nicht aus den falschen Gründen gegen die Nicht-Zulassung des Care-Diesels gewettert werden.