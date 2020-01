Elektroschrott: Weg vom Wegwerfprodukt

Osnabrück. Die Grünen fordern ein Pfand für Handys und Tablets. Doch ist das sinnvoll, um dem Problem des Elektroschrotts Herr zu werden? Ein Kommentar.

Ein Smartphone länger als zwei Jahre in Betrieb? Für den einen oder anderen ist das kaum vorstellbar. Was nicht weiterverkauft wird, landet vergessen in der Schublade oder im Elektroschrott. Hersteller fördern diesen Konsum nicht nur bei Handys, indem sie in immer kürzeren Abständen Elektrogeräte mit dem jeweils neuesten technischen Schnickschnack auf den Markt bringen, was die Lebensdauer der Produkte deutlich verkürzt. Das Resultat: große Mengen an Elektroschrott, die fachgerecht entsorgt beziehungsweise wiederaufbereitet werden müssen – und Deponien unter anderem in Afrika, die die Umwelt verschmutzen und Menschen krank machen.

Ein Pfandsystem für Smartphones zu fordern wird das Problem des Elektroschrotts nicht lösen, denn Handys machen nicht die große Masse am Schrott aus. Hinzu kommt: Wer ein Gerät in der Schublade liegen lässt, statt es zu verkaufen, den werden auch 25 Euro nicht zur Rückgabe motivieren. Interessanter ist eine andere Forderung: Elektronische Geräte – ob Smartphone oder Kühlschrank – sollten so konstruiert sein, dass Reparaturen einfacher möglich werden. Das verlängert nicht nur die Lebensdauer des Produkts. Wenn verschiedene Komponenten besser voneinander zu trennen sind, macht das die Wiederverwertung insgesamt effektiver.