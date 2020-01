Erdgas: Keine Produktion ist auch keine Lösung

Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Die Niederlande wollen sich in der Region Groningen schon Mitte 2022 von der Erdgasproduktion verabschieden. Auslöser für den schnellen Ausstieg waren wiederholte Erdbeben, als deren Auslöser gilt die Erdgasförderung in der Region. Auch in Deutschland wird über die Sicherheit der Förderung diskutiert. Ein Kommentar.