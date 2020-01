Raus aus dem Mini-Job: Abgabenlast muss langsam steigen

Osnabrück. Deutschlands größte Handwerkessparte, die Gebäudereiniger, macht weiter Front gegen Mini-Jobs. Sie fordert die Abschaffung der Beschäftigungsart – aus mehreren Gründen. Ein Kommentar.

Es ist eine nicht uneigennützige Forderung, wenn sich die Arbeitgeber in der Gebäudereinigerbranche für ein Aus der Minijobs einsetzen. Denn aktuell kommen sie diese Arbeitsplätze teuer zu stehen, da die Abgabenlast ausschließlich beim Arbeitgeber liegt.

Und dennoch haben die Handwerksvertreter mit ihrer Forderung in der Konsequenz recht: Tariflohnsteigerungen gehen an all jenen, die direkt an der Einkommensgrenze liegen vorbei. Gerecht ist das nicht, aber eine logische Konsequenz der Jobart. Es gäbe ja die Möglichkeit, mehr Stunden zu arbeiten – dann müssen allerdings Abgaben und Steuern vom Arbeitnehmer gezahlt werden. Das allerdings rechnet sich erst, wenn die Stundenzahl deutlich erhöht würde.

Was also tun? Um mehr Mitarbeiter in ein sozialversicherungspflichtiges und annähernd rentensicheres Arbeitsverhältnis zu bringen, bräuchte es einen seichten Anstieg der Abgabenlast. Die Mehrarbeit muss sich lohnen. Erst dann kann auch über diskutiert werden, zu welchen Zeiten eine Reinigungskraft arbeiten kann. Den Auftraggebern dürfte es heute schon egal sein, wann die Dienstleistung erbraucht wird – solange der Betriebsablauf nicht gestört wird. Eine Reinigungskraft, die mit dem Staubsauger durch das Großraumbüro zieht, während ringsherum die Telefone klingeln, wird es jedoch auch in Zukunft nicht geben