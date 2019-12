Postzustellung: Kritik ja - aber sachlich!

Osnabrück. Immer mehr Bürger machen ihrem Ärger über die Deutsche Post Luft. Die Zahl der Beschwerden sei 2019 um mehr als ein Drittel auf rund 17 200 gestiegen, teilte die Bundesnetzagentur am Montag mit. Ein Kommentar.

er Trend setzt sich fort: Immer mehr Menschen beschweren sich über eine falsche oder verspätete Zustellung von Briefen und Paketen. Betroffen ist die Branche insgesamt – wobei die Deutsche Post als deutlicher Marktführer erwartungsgemäß die meiste Kritik einstecken muss. Interessant dabei: Im Fokus stehen laut Auswertung der Bundesnetzagentur weniger die oft gescholtenen Paketboten als vielmehr die Briefzusteller.

Die Beschwerdezahlen sind im vergangenen Jahr um 30 Prozent gestiegen. Der Hauptgrund dafür wird jedoch nicht sein, dass der Service von Post & Co. in zwölf Monaten deutlich schlechter geworden ist, sondern die Hürden, seinem Ärger Luft zu machen, sinken. Und das ist auch gut so – Missstände müssen unkompliziert angesprochen werden können. Allerdings: Es hat sich eine Beschwerdekultur in Deutschland etabliert, die zuweilen über das Ziel hinausschießt.

Insofern sollte die aktuelle Auswertung der Bundesnetzagentur nicht dazu führen, wieder sämtliche Briefträger und Paketboten an den Pranger zu stellen. Denn auch wenn jeder falsch oder verspätet zugestellte Brief einer zu viel ist – in Relation zu 19 Milliarden verschickten Päckchen und Briefen sind knapp 17200 Beschwerden gering. Und Fehler macht jeder. Insofern ist sachliche und nicht emotional geladene Kritik gefragt.