Spitzenreiter bei Kündigungen sei Bayern, teilte das Portal biallo.de mit. Foto: Stefan Puchner/dpa

Schondorf am Ammersee. Für Prämiensparer in Deutschland ist 2019 nach einer Übersicht des Verbraucherportals biallo.de kein gutes Jahr gewesen. Allein in diesem Jahr seien bisher mehr als 200.000 Sparkassenkunden aus ihren Sparverträgen gedrängt worden.