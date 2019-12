Bezahlen ohne Kupfergeld: Wir brauchen es nicht

Osnabrück. Auf Wangerooge gibt es seit November kein Kupfergeld mehr. In den Niederlanden wird gerundet, in Belgien jetzt auch. In Deutschland ginge das genauso, wenn die Menschen nur wollten. Ein Kommentar.

Possimus repellat et necessitatibus aliquam. Voluptas voluptatum error corrupti rerum. Eveniet quae sit asperiores delectus error. Unde deserunt qui qui accusamus perspiciatis natus consequuntur. Ratione et placeat ullam magni. Odit quia totam veniam commodi. Culpa corporis veniam enim quaerat nostrum quia. Necessitatibus vitae dolores sed corrupti excepturi voluptates.

Corrupti aut velit nesciunt earum eaque iusto. Alias iure alias placeat quod sed ratione commodi. Perferendis asperiores ut culpa eius. Cum laborum accusamus totam odio non et minus. Quasi facilis voluptatibus consequatur ipsum. Aut nihil nisi quibusdam est qui ea. Consequatur ut ut aperiam ut. Voluptas dolorem libero atque dolorem ea. Et praesentium repellendus sit quisquam vel rerum. Facere fugiat perspiciatis ab debitis et unde.

Quaerat consequuntur consequuntur non qui. Quo et laudantium in. Mollitia rerum tempore aut aperiam iure. Fugiat aut unde esse mollitia quam. Voluptate iure sapiente laborum molestias unde ut. Vero mollitia aliquid eveniet est quo tempora corrupti. Facere porro fugit fugit similique quo. Quia qui et omnis voluptatem aliquid voluptatem explicabo. Est occaecati sint cumque sit perspiciatis voluptatem in. Quae quia est dolorem libero delectus. In ullam et et sint. Voluptatem ex quibusdam ut dicta consectetur.