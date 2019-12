Dortmund. Anstatt ständig über Chinas Seidenstraßen-Initiative zu klagen, müsse Europa das Infrastrukturprojekt stärker mitgestalten und als Chance nutzen, sagt Oliver Hermes, Vorsitzender des Osteuropa-Vereins der deutschen Wirtschaft. Der 48-Jährige hat einige Erwartungen an die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen.

Durch den großen EU-Binnenmarkt bringen wir genug Gewicht auf die Waage, um mit den USA und China konkurrieren zu können. Allerdings ist die EU bei Freihandelsgesprächen oft sehr schwerfällig, weil alle mitreden. Von der neuen EU-Kommission erwarten wir uns insbesondere, dass sie endlich Verhandlungen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion aufnimmt, um zu einheitlichen Lösungen bei Zollfragen, Zertifizierungen, Standards und Visa-Fragen zu kommen. Es geht da immerhin um einen Markt mit 180 Millionen Menschen in direkter Nachbarschaft der EU…

Es geht konkret um Russland, Belarus, Armenien, Kasachstan und Kirgisien…

Ja, in Brüssel heißt es aber immer, solange es keine Normalisierung der Beziehungen mit Russland gibt, wolle man keine offiziellen Gespräche führen. Aber Mitgliedsländer wie Kasachstan, Armenien oder Belarus sehnen einen Dialog herbei. Das muss man endlich berücksichtigen und sie nicht wegen Russland in Sippenhaft nehmen. Fortschritte in Richtung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums mit der Eurasischen Wirtschaftsunion sind im Interesse aller Europäer. Hier liegt ein riesiges Wachstumspotenzial brach.

Was erwarten Sie noch von Brüssel?

Wir brauchen einen speziellen Investitionsfonds für Infrastrukturprojekte in den Ländern entlang der neuen Seidenstraße. Um mit China in der Region wirtschaftlich konkurrieren und eigene Standards durchsetzen zu können, muss die EU bei Finanzierungsmöglichkeiten dringend attraktiver werden. Erst dann wird es europäischen Unternehmen gelingen, an Seidenstraßenprojekten in größerem Umfang zu partizipieren.

Es gibt Befürchtungen, China versuche mit seiner Seidenstraßen-Initiative Länder durch die Finanzierung von Infrastruktur von sich abhängig zu machen und wolle so auch die EU spalten…

Es reicht nicht, ständig über die „Belt & Road Initiative“ zu klagen, wir müssen sie von europäischer Seite aus aktiv mitgestalten, sondern diese als Chance nutzen. Viele östliche Nachbarn warten darauf, Ihre Infrastruktur auszubauen und besser mit der EU zu verknüpfen.

China und die EU könnten hier in enger Abstimmung einen großen Entwicklungsschub auslösen. Aus unserer Sicht kann die Belt & Road Initiative, die seit ihrem Start 2013 bereits zu chinesischen Investitionen in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar beigetragen hat, durchaus zu einem wichtigen Entwicklungsimpuls für Europas Wirtschaft werden.

Alles gut also?

Wir sehen hier eher die Chancen, als mögliche Gefahren durch eine wachsende Abhängigkeit von China.

Das Potenzial werden wir aber nur ausschöpfen, wenn sich die EU durch aktives Handeln zu einem ebenbürtigen Partner entwickelt.

Hier fehlt mir noch eine klare Strategie; die EU ist damit beschäftigt, sich selbst zusammenzuhalten und hat dabei ein Stück weit ihre strategische Handlungsfähigkeit eingebüßt.



Wir dürfen nicht länger zusehen, wie China mit großer finanzieller Power bilaterale Projekte in Südosteuropa, dem Südkaukasus oder Zentralasien realisiert und dabei immer stärker seine Spielregeln durchsetzt. Die EU muss hier selbstbewusster und strategischer agieren.

Fällt darunter auch, den USA stärker Paroli zu bieten? Immerhin hat der Kongress nun wegen des Baus der Ostsee-Gaspipeline Nordstream II gegen europäische Firmen Sanktionen verhängt…

Wir halten solche exterritorialen Sanktionen für völkerrechtswidrig. Das ist ein Tabubruch, denn es werden Unternehmen aus europäischen Partnerländern sanktioniert. Besonders kritisch ist es, wenn Sanktionen auch noch so gestaltet werden, dass die US-amerikanische Wirtschaft von ihnen profitiert. Das ist der Fall, wenn man russische Energielieferungen unterbindet und gleichzeitig Lieferungen von amerikanischem Flüssiggas unterstützt.

Die EU muss sich auf Dauer auch hier strategisch besser aufstellen und Instrumente entwickeln, mit denen negative Effekte der US-Politik auf europäische Unternehmen minimiert werden. Das ist eine Frage der europäischen Souveränität und Selbstachtung.

Woran denken Sie?

Man wird nicht von heute auf Morgen die Abhängigkeit vom Dollar bei Handelsgeschäften beseitigen, kann aber den Euro als Handelswährung stärker durchsetzen. Dies wäre ein Schritt.

Zudem muss man auf diplomatischem Wege den Amerikanern verdeutlichen, dass dieses einseitige, unabgestimmte Vorgehen nur Wasser auf den Mühlen ihrer Gegner ist und die transatlantische Partnerschaft zerstört.



Von Gegensanktionen, wie sie nun einige fordern, halte ich nichts. Dann geraten wir weiter in eine Abwärtsspirale. Ich hoffe daher, dass die von Russland angekündigten Gegenmaßnahmen maßvoll ausfallen und nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Noch hat Präsident Trump die Möglichkeit, die vom Kongress beschlossenen Sanktionen auszusetzen und genau dies sollte er tun.

Was erwarten Sie für die europäisch-russischen Beziehungen 2020?

In jedem Fall eine weitere Entspannung. Vieles hängt dabei an der Entwicklung in der Ostukraine. Mit dem Gipfel von Paris ist die Hoffnung gestiegen, dass Russland und die Ukraine wieder bessere Beziehungen aufbauen. Das würde uns sehr helfen. Um den Annäherungsprozess von Seiten der Wirtschaft zu unterstützen, schlagen wir einen europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Ostukraine vor.

Was genau stellen sie sich vor?

Wir dürfen die Menschen in der vom Krieg betroffenen Regionen mit dem Wiederaufbau nicht allein lassen. Das ist eine europäische Aufgabe. Nur wenn wir die Wirtschaft mitdenken, zerstörte Infrastruktur wieder instandsetzen und unterbrochene Handelsbeziehungen wieder aufnehmen, werden auf Dauer internationale Investoren in die Region kommen.

Die Menschen in der Ostukraine brauchen eine wirtschaftliche Perspektive. Sie müssen das Gefühl haben, dass der schwierige Versöhnungsprozess, vor dem sie stehen, wirtschaftlich attraktiver ist, als die Aufrechterhaltung des Konflikts.

Die EU hat soeben erst die Sanktionen gegen Russland um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Enttäuscht?



Das war keine Überraschung, denn noch gibt es ja nur Absichtserklärungen und kaum Fortschritte im Friedensprozess in der Ostukraine. Sollten aber die Ankündigungen des Gipfels von Paris umgesetzt werden - das heißt: Waffenstillstand, Truppenabzug, Gefangenenaustausch -, dann sind wir als Verband dafür, dass auch die EU ein Zeichen setzt und einen ersten Schritt zum Abbau der Sanktionen gegen Russland unternimmt.

Worin könnte der bestehen?

Ein Anfang könnte darin bestehen, die Tätigkeit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in Russland wieder zu erlauben und eingefrorene Gesprächsformate wie den EU-Russland-Energiedialog und Gespräche über Reiseerleichterungen und Visa-Auflagen aufzutauen. Solche Schritte könnten zu einer positiven Dynamik im Friedensprozess beitragen. Damit zu warten, bis das gesamte Minsk-Abkommen umgesetzt ist, halten wir für falsch. Man könnte auch über die Neuauflage der jährlichen EU-Russland-Gipfel nachdenken.

Wir brauchen grundsätzlich mehr Dialog miteinander. Der russische Außenminister hat gerade die Bereitschaft zum Neustart bekundet. Ich hoffe, dass die neue EU-Kommission schnell eine Arbeitsbeziehung mit Russland aufbaut.

Als Störfaktoren im Russlandgeschäft gelten Bürokratie und schwache Konjunkturentwicklung. Aber auch protektionistische Hürden machen den Firmen zu schaffen. Hat Präsident Putin sein Land für seinen potenziellen Nachfolger in 2024 gut bestellt?



Das Wirtschaftswachstum in Russland ist leider nur moderat, es wäre von Vorteil, wenn es stärker nach oben ginge. Bis 2024 vergeht noch viel Zeit, das ist nach deutschen Maßstäben immerhin eine ganze Legislaturperiode. Man muss sicherlich davon ausgehen, dass Putin sich an die Verfassung hält und seine Ankündigung wahr macht, 2024 nicht wieder anzutreten. So hat er es auch Ende seiner ersten Amtszeit als Präsident gehalten. Wie das Modell für 2024 aussieht, ob Putin ganz aus der Politik ausscheidet oder weiter auf irgendeiner Weise zur Verfügung steht, lässt sich aktuell nicht vorhersagen.

Polen und Ungarn sind wegen des Rückbaus von Rechtsstaatlichkeit in der Kritik in der EU. Droht das den Wirtschaftsaustausch zu belasten?

Beide Länder sind innerhalb kürzester Zeit zu Top-Partnern der deutschen Wirtschaft avanciert. Allein in diesem Jahr ist der bilaterale Warenaustausch um über vier Prozent gestiegen. Polen hat in diesem Jahr Großbritannien als sechstwichtigsten deutschen Handelspartner abgelöst.

Die Wirtschaft beobachtet auch deswegen die Spannungen der EU mit Polen und Ungarn genau. Noch läuft der wirtschaftliche Motor trotz politischer Differenzen rund. Wir hoffen aber, dass die Spannungen bald abgebaut werden können. Wirtschaftlich sind wir bereits erfolgreich zusammengewachsen.

Der Aufbau von Vertrauen und gegenseitigem Respekt wird uns daher auch in anderen Bereichen gelingen, in denen es noch Meinungsverschiedenheiten gibt. Größere Sorgen bereiten in der Region der wachsende Fachkräftemangel und die ausbaufähige Rechtssicherheit, das variiert aber von Land zu Land.

Könnten sich Polen und Ungarn ermuntert fühlen, den Brexit zum Vorbild zu nehmen?

Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Polen oder Ungarn der EU den Rücken kehren. Gerade Polen ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie man ein Land durch einen EU-Beitritt wirtschaftlich nach vorn gebracht hat.

Und für beide Länder gilt:

Die Verflechtung der Wertschöpfungsketten mit anderen EU-Ländern ist so eng, dass ein Austritt erhebliche wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen würde. Das europäische Puzzle darf nicht auseinanderbrechen.

Bringt sich Polen angesichts seiner Größe und guten wirtschaftlichen Entwicklung mit seiner nationalkonservativen Politik nicht um mehr Einfluss in der EU?



Polen hat erhebliche Potenziale. Bei zukunftsorientierten Themen beispielsweise ist Polen sehr gut unterwegs, die Affinität zur digitalen Transformation ist dort sehr hoch. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich Polen hier innerhalb der EU stärker einbringen würde. Wenn es zum Beispiel darum geht, Vertriebs- und Marketingprozesse zu digitalisieren, da lässt sich viel von den osteuropäischen Staaten lernen.

Wie beurteilen Sie die Entscheidung der EU, nicht wie vorgesehen Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen?

Wir halten das definitiv für einen Fehler. Der westliche Balkan gehört zur EU. Das Stopp-Signal von Seiten einiger EU-Länder entmutigt die Reformer und gibt nationalen Kräften Aufschub. Wir brauchen in der Region aber Stabilität, und die wird am besten durch eine klare Beitrittsperspektive gewährleistet. Es geht doch auch darum, den Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive zu geben, damit sie ihr Land nicht verlassen und in der EU um Asyl nachsuchen.

Der OAOEV wird sich weiter für den zügigen Beginn der Beitrittsgespräche einsetzen. Während dann die Beitrittsgespräche sicher über einige Jahre laufen, bliebe ja auch noch Zeit, die EU nach innen zu reformieren und fit für eine Erweiterung zu machen.