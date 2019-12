Big Dutchman ist weltweit geschäftlich unterwegs. Vorstandsvorsitzender Bernd Meerpohl leitet das Unternehmen. Foto: Gert Westdörp

Vechta. Massentierhaltung, Lebensmittelproduktion, Umweltschutz, Tierwohl – vier brisante Themenfelder, die seit Jahren in Deutschland die öffentliche Diskussion bestimmen. In diesem Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie bewegt sich seit Jahrzehnten sehr erfolgreich „Big Dutchman“. Die Firma mit Stammsitz in Vechta sieht sich als Weltmarktführer bei innovativen Fütterungsanlagen, Stalleinrichtungen und Klimasystemen für die Haltung von Schweinen und Geflügel. Knapp eine Milliarde Euro lautet das Umsatzziel für das kommende Geschäftsjahr. Im Interview nimmt Vorstandsvorsitzender Bernd Meerpohl Stellung zur Firmenphilosophie, zum geschäftlichen Alltag in unterschiedlichen politischen Systemen und zur eigenen Motivation.