Fachkräfte: Strategie gefragt

Osnabrück. Die Bundesregierung will mehr Fachkräfte ins Land locken. Am 1. März tritt ein neues Gesetz dazu in Kraft. Doch wie genau wird es ausgestaltet? Darüber haben gestern die Teilnehmer eines Spitzentreffens im Kanzleramt beraten. Ein Kommentar.

Die Weichenstellung für eine moderne Migrationspolitik hat lange gedauert und viele Hürden nehmen müssen. Nun geht es also an die Feinjustierung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Denn Fakt ist: Die Wirtschaft braucht in vielen Branchen dringend qualifizierte Mitarbeiter. Und die sind nicht immer im Inland zu finden.

Wenn Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft sich nun an einen Tisch setzen, um eine möglichst unbürokratische Umsetzung des Gesetzesvorhabens auf den Weg zu bringen, ist das ein deutliches Signal und ein Schritt in die richtige Richtung. Denn nicht alle Forderungen des von der Großen Koalition beschlossenen Gesetzes sind sinnvoll: Muss ein Programmierer, wo die Programmiersprache ohnehin Englisch ist, wirklich schon vor seiner Ankunft in Deutschland perfekt Deutsch sprechen? Und was bietet die Bundesrepublik ausländischen Fachkräften wirklich? Nicht viel, wenn man die OECD-Studie als Grundlage nimmt. Insbesondere geringe Chancen für Akademiker, in ihrem Beruf auf einer hohen Qualifikationsstufe zu arbeiten, wird kritisiert. Dabei sind es doch gerade diese Menschen, die Politik und Wirtschaft begeistern wollen. Es braucht also langfristige Perspektiven für die neuen Mitbürger und ein ehrliches Willkommen. Sonst werden sie sich, Fachkräfteeinwanderungsgesetz hin oder her, wenn sie die Wahl haben, nicht für Deutschland als Arbeitsland entscheiden.