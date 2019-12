Im Jahr 2004 war in mehr als 50 Berufen die Meisterpflicht weggefallen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Am Donnerstag will der Bundestag eine Änderung der Handwerksordnung beschließen - mit einer Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen. Was könnte das für Kunden bedeuten?