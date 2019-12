EZB hält unter neuer Präsidentin Lagarde an Zinstief fest MEC öffnen

Christine Lagarde ist die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB). Foto: Zhang Cheng/XinHua/dpa

Frankfurt/Main. Erstmals steht eine Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Doch was kann und will die Französin Christine Lagarde anders machen als ihr Vorgänger Mario Draghi?