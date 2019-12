Zehntausende Neueinstellungen: Damit die Bahn wachsen und besser werden kann

Osnabrück. Kraftakt bei der Deutschen Bahn: Sie will im laufenden und im nächsten Jahr annähernd 50 000 neue Mitarbeiter einstellen. Das ist erfreulich, löst aber längst noch nicht alle Probleme des Unternehmens. Ein Kommentar.

Die Bahn fährt immer, hieß es vor vielen Jahren auf großen Werbeplakaten, die einen Schnellzug im Schneetreiben zeigten. Das hat damals schon nicht gestimmt. Und es stimmt heute immer noch nicht. Mangelnde Pünktlichkeit und ausfallende Züge sind und bleiben ein zentrales Problem. Da ist es eine gute Nachricht, dass die Personalkampagne der Bahn ein Erfolg ist. 24000 Neueinstellungen im laufenden Jahr – das kann sich hören lassen.

Die neuen Mitarbeiter werden dringend gebraucht. Denn jahrelang ist bei der Bahn massiv gespart worden – nicht nur am Material, sondern auch beim Personal. Die Folgen sind bekannt. Sogar große Hauptbahnhöfe wie der in Mainz mussten schon gesperrt werden, weil es an Fahrdienstleitern fehlte.

Dringend gesucht werden außerdem Lokführer, Mechatroniker, Elektroniker, Ingenieure, Zugbegleiter und Busfahrer – und dies umso mehr, als in den nächsten Jahren zehntausende von Beschäftigten altersbedingt ausscheiden.

Damit nicht genug spielt die Bahn auch noch eine zentrale Rolle beim Klimaschutz. Sie soll massiv wachsen, was den Personalbedarf noch einmal stark erhöht. Dritte große Herausforderung ist die überfällige Modernisierung des Unternehmens. Auch hier gibt es einen immensen Nachholbedarf. Aber immerhin sind jetzt die Weichen gestellt.