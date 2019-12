Mobilität: Von der Droschke zum Digitalen

Per App ein Sammeltaxi rufen – in Großstädten wie Hamburg, Hannover, München und Berlin ist das bereits möglich. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Osnabrück. In Afrika und Asien sind Sammeltaxis wichtige Verkehrsmittel. Hierzulande wächst das Angebot auch – allerdings vornehmlich in den städtischen Ballungsräumen. Dabei wäre das Angebot in den vom öffentlichen Nahverkehr unterversorgten ländlichen Regionen wesentlich notwendiger und nützlicher. Ein Kommentar.