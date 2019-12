Osnabrück. Der Nachfolger ist gefunden und damit die Beteiligungsverhältnisse des Oldenburger Energiekonzerns EWE neu geordnet: Die französische Beteiligungsgesellschaft Ardian übernimmt die ehemaligen Anteile der EnBW Energie Baden-Württemberg am Oldenburger Energiekonzern EWE. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Es hat geklappt: Noch im Laufe dieses Jahres wollte EWE-Chef die Suche nach einem neuen Investor für die ehemalige Minderheitsbeteiligung der EnBW am Oldenburger Energieversorger abgeschlossen haben. Am Freitag haben nun EWE und die französische Beteiligungsgesellschaft Adrian entsprechend die Verträge unterzeichnet. In einem sechsmonatigen Bieterverfahren hatte sich Ardian durchgesetzt. Das Bundeskartellamt muss der Partnerschaft noch zustimmen, damit wird im ersten Quartal 2020 gerechnet.

Somit setzt sich für EWE die Tradition, mit einem Minderheitsaktionär an Bord zu operieren, fort, wie Heiner Schönecke, Geschäftsführer des EWE-Verbands, sagte. Ziel ist es laut Unternehmen mit dem neuen Partner an Bord das Wachstum des Oldenburger Energieversorgers zu beschleunigen und insbesondere in die Bereiche erneuerbare Energien, Telekommunikation und Netze investieren. Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler begrüßt den Abschluss:



„Mit Ardian haben wir künftig einen strategischen Wachstumspartner an unserer Seite, der europaweit über umfangreiche Erfahrungen im Infrastrukturbereich verfügt und ebenso langfristig, umsichtig und nachhaltig agiert, wie wir."

Dem Unternehmen sei wichtig gewesen, dass der neue Investor die strategischen Ziele von EWE unterstützt und den Veränderungs- und Wachstumspfad mit Kooperationsmöglichkeiten aus seinem Beteiligungsportfolio stärkt.



EWE und der EWE-Verband hatten die nun an Ardian veräußerten Anteile seit Herbst 2015 in mehreren Schritten vom damaligen Partner EnBW zurück erworben. Für Bernhard Bramlage, Vorsitzender des Aufsichtsrates der EWE AG ist die heutige Vereinbarung "der erfolgreiche Abschluss des strukturierten Prozesses zur Weitergabe der von EnBW zurückerworbenen EWE-Anteile an einen Investor, der die strategischen Ziele von EWE unterstützt".

Mit der französischen Beteiligungsgesellschaft Adrian setzt der Energieversorger nun auf eine langfristige Partnerschaft, wie das Unternehmen in einer Mitteilung betont. Nach Abschluss der Transaktion werden folgende Gesellschaften an der EWE AG beteiligt sein: EWE-Verband mit 74 Prozent (59 Prozent Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH, 15 Prozent Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH) sowie Ardian mit 26 Prozent.

Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, die für ihre Investoren aus Europa, Süd- und Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von rund 96 Milliarden US-Dollar verwaltet – davon mehr als 10 Milliarden Euro von 90 deutschen Pensionsfonds und Versicherungen. Im aktuell investierenden Ardian Infrastrukturfonds V stammt die größte Investorengruppe aus Deutschland – sie repräsentiert mehr als 20 Prozent des Fondsvolumens von insgesamt 6,1 Milliarden Euro und investiert nun in das Wachstum von EWE. Darüber hinaus wird der Versicherungskonzern Talanx als niedersächsischer Co-Investor Ardian und EWE begleiten. Für Ardian ist die Beteiligung an EWE der Startpunkt für den Aufbau einer deutschen Wachstumsplattform mit Sitz in Düsseldorf, die von einem erfahrenen deutschen Management-Team betreut werden wird.

