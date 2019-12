Die App des Fahrdienstvermittler „Uber“. Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

Berlin. Der Fahrdienst-Vermittler Uber erweitert sein Angebot in Deutschland mit einem neuen Premium-Dienst. Ab sofort können Nutzer zunächst in Berlin über den neuen Service „Uber Premium“ Fahrten in Limousinen der gehobenen Mittel- und Oberklasse bestellen.