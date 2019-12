Weiterhin kommt jeder vierte Fernzug der Bahn zu spät an. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin. Die Deutsche Bahn verfehlt auch in diesem Jahr ihr Pünktlichkeitsziel. Man werde etwa ein Prozentpunkt besser sein als im Vorjahr, sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Donnerstag in Berlin.