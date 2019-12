Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt sind Anleger nach einem Zoll-Tweet von US-Präsident Donald Trump wieder in Deckung gegangen.

Der Dax gab seine frühen Gewinne ab und stand zum Nachmittag mit 0,72 Prozent bei 13.140,76 Punkten im Minus. Der MDax für mittelgroße Werte drehte ebenfalls mit 0,55 Prozent bei 27.310,49 Punkten ins Minus. Der EuroStoxx 50 gab um 0,80 Prozent nach.

Die USA werden laut Trump wieder Zölle auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien verhängen. Der US-Präsident begründete den Schritt mit der „massiven“ Abwertung der Landeswährungen der beiden südamerikanischen Länder.

Unsicherheiten, die im Zusammenhang mit der Wahl des neuen SPD-Führungsduos befürchtet worden waren, machten sich dagegen am breiten Markt nicht bemerkbar. Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans droht der großen Koalition die Zerreißprobe. Vor dem Hintergrund rutschten die Titel von RWE mit fast vier Prozent besonders deutlich ins Dax-Minus. Mit Esken und Walter-Borjans drifte die Regierung nach links und werde gleichzeitig grüner, schrieb Kepler-Analyst Ingo Becker in einer ersten Reaktion am Montag. Damit würden auch die Erwartungen an die Kompensationszahlungen für den Austritt aus der Kohleverstromung kleiner werden.

Die Versorger-Branche verbuchte denn auch insgesamt europaweit die größten Verluste. Demgegenüber ging es für die Rohstofferzeuger deutlich bergauf - Heidelbergcement waren etwa mit einem Plus von 0,77 Prozent gefragtester Wert im Dax.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite auf minus 0,30 Prozent von minus 0,37 Prozent am Freitag. Der Rentenindex Rex sank um 0,37 Prozent auf 144,13 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,71 Prozent auf 170 Punkte. Der Euro hielt sich bis zum Nachmittag bei über 1,10 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0982 Dollar festgesetzt.