Qatar Airways will stärkere Kooperation mit Lufthansa

Wenn es nach Qatar-Airways-Chef Akbar Al Baker geht, will sich die katarische Fluggesellschaft an der Lufthansa beteiligen. Foto: Silas Stein/dpa

Doha. Die Fluggesellschaft Qatar Airways hat Interesse, stärker mit Lufthansa zu kooperieren und schließt such eine Beteiligung nicht aus. Das teilte der Geschäftsführer der Airline, Akbar Al Baker, im Gespräch am Rande der Delegationsreise von Ministerpräsident Stephan Weil in Doha mit.