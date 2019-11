Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup hat einen neuen konkreten Eröffnungstermin für den BER verkündet. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa

Berlin. Die Betreiber des BER trauen sich mit einem neuen Eröffnungstermin an die Öffentlichkeit: Am 31. Oktober 2020 soll der neue Hauptstadtflughafen in Betrieb gehen. Angesichts jahrelanger Verzögerung und mehrerer geplatzter Termine bleiben viele skeptisch.