Die Bundesagentur gibt ihre Arbeitsmarktdaten für November bekannt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Nürnberg. Konjunkturflaute hin, Autokrise her: Noch nie seit der Wiedervereinigung war die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland geringer. Die Bundesagentur in Nürnberg meldet für November noch 2,180 Millionen Menschen ohne Job.