Stellenabbau der Automobilindustrie: Das ist erst der Anfang

Osnabrück. Mehr als 7000 Stellen will der Automobilhersteller Audi netto in den kommenden Jahren in Deutschland abbauen. BMW hat ebenfalls ein Sparpaket angekündigt. In der Branche dürfte das erst der Anfang sein. Ein Kommentar.

Jahrelang hatte die deutsche Automobilindustrie Erfolge, bejubelte Absatzrekorde und setzte international Maßstäbe. Mit diesen Höhenflügen ist fürs Erste Schluss: Der technologische Wandel ebenso wie die Konjunkturdelle sorgen dafür, dass sich das Tief der Branche nun auch in der Zahl der Arbeitsplätze bemerkbar macht. Bereits Anfang des Jahres hatte der Automobilhersteller Ford europaweit einen Kahlschlag in seinen Werken angekündigt, jetzt folgen die deutschen Premiummarken Audi und BMW mit ähnlichen Plänen. Und das ist erst der Anfang. Der Stellenabbau wird noch weitere Kreise ziehen – Zulieferern wie Continental geht es nicht besser. Und bundesweit sind Hunderttausende Stellen von den Erfolgen der Automobilbranche abhängig, insbesondere auch in Niedersachsen.

So hart es ist: Einige Zulieferer werden durch den Wandel der Branche überflüssig. Allerdings wird es in den kommenden Jahren ein schmaler Grat sein zwischen einem Gesundschrumpfen und Kaputtsparen der Branche. Denn die Technologie muss weiterentwickelt werden – auch in Deutschland –, wenn die Branche weltweit weiter an der Spitze stehen will. Dass die deutsche Schlüsselbranche trotz aller Sparpläne im Bereich Produktion gleichzeitig in den Bereichen Digitalisierung und Forschung Arbeitsplätze aufbaut, ist ein gutes Zeichen.