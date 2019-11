Bäcker machen Ärger über Bürokratie Luft: Alles mit Maß und Ziel

Osnabrück. Die Bäcker in Niedersachsen haben in Hannover ihrem Ärger über zu viel Bürokratie Luft gemacht. Bon-Pflicht, unnötige Dokumentation - die Bürokratie werde zu einer zweiten "Schicht" des Tages, argumentieren sie. Ein Kommentar.

Tempo beim Bürokratieabbau? Ein Blick auf die Brötchentüten der Bäcker aktuell zeichnet ein etwas anderes Bild. Arbeitszeiterfassung, benutzte Bleche, Lebensmittelkontrollen – um nur einiges zu nennen – beschäftigen zwei Mitarbeiter in Vollzeit. Dass es die Bäcker nicht bei einem Brief an die Politik belassen, ist richtig. Die Forderung nach einem Bürokratieabbau ist nicht neu, sie kommt regelmäßig auch aus der Industrie. Praktische Auswirkungen hatte das bislang jedoch wenig.

Dass die Bäcker ihrem Ärger nun öffentlich Luft machen, ist ein Anfang. Denn Bürokratie kostet Geld – das werden sie wie viele andere auch ab Januar noch einmal zu spüren bekommen. Ob Döner-Bude, Freibad-Kiosk oder Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt, überall wird dem Kunden mit Inkrafttreten der Bon-Pflicht ein Kassenzettel ausgehändigt werden. Für die Unternehmer bedeutet das Investitionen in neue Kassensysteme. Für den Kunden, dass er mit dem meist ungewollten Zettel entweder seinen Geldbeutel oder den nächsten Mülleimer verstopft. Landauf, landab wird über Nachhaltigkeit und Müllreduzierung diskutiert, da ist der Bon-Zwang unverständlich. Eine digitale Lösung sollte angestrebt werden.

Gegen eine sinnvolle Dokumentation, ob von Arbeitsschritten oder Einkäufen, spricht nichts, das wissen auch Industrie und Handwerk. Aber alles mit Maß und Ziel.