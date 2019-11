Easyjet will Kerosinverbrauch ausgleichen MEC öffnen

Drei Flugzeuge der Airline Easyjet auf dem Rollfeld vom Flughafen Berlin-Tegel. Foto: Christophe Gateau/dpa

London/Frankfurt. Der Billigfliegermarkt in Europa wird von einem harten Konkurrenzkampf geprägt. Wachstum wird immer schwieriger, so dass Easyjet nun mit einem besonderen Versprechen punkten will.