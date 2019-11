Busfahrer beginnen am Morgen in Hanau ihren zunächst unbefristeten Streik. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main. Pendlern in Hessen stehen vielerorts chaotische Stunden, möglicherweise sogar Tage bevor. Fahrer privater Busunternehmen sind am frühen Morgen in einen unbefristeten Streik getreten. „Es ist alles wie geplant angelaufen“, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi.