Osnabrück. Der VW-Konzern steckt zusätzliche Milliarden in den Ausbau seiner Elektroauto-Flotte und in digitale Technologien. Der Aufsichtsrat beschloss am Freitag die entsprechende Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre. Auch der Standort Osnabrück wird profitieren.

Wie die Aufseher nach einer Sitzung in Wolfsburg mitteilten, will der Konzern zwischen 2020 und 2024 knapp 60 Milliarden Euro für die Bereiche E-Mobilität, Hybridantriebe und Digitalisierung ausgeben. Dies entspreche mehr als 40 Prozent aller Sach- und Entwicklungsinvestitionen. Rund 33 Milliarden Euro sollen allein in die Elektromobilität fließen.

„Wir erhöhen in den folgenden Jahren mit unseren Investitionen noch einmal das Tempo. Die Hybridisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Flotte bilden dabei einen immer wichtiger werdenden Schwerpunkt", wird Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Allerdings: Bei der letzten Fünfjahresplanung hatte der Betrag für E-Mobilität, autonomes Fahren, Vernetzung und Mobilitätsdienste noch bei knapp 44 Milliarden Euro gelegen - etwa einem Drittel der Gesamtmittel.



Ministerpräsident Stephan Weil zeigte sich zufrieden mit den Plänen des Wolfsburger Autobauers:

„Volkswagen geht mit der vorliegenden Planung sehr konsequent weiter auf dem Weg der Elektromobilität in Richtung CO2-Neutralität und Klimaschutz.“

Durch die Verschärfung der CO2-Ziele in Brüssel sei der Konzern gezwungen gewesen, das ohnehin schon rasante Tempo in Richtung Transformation noch einmal zu beschleunigen. „Dies ist VW in der Planungsrunde 68 eindrucksvoll gelungen“.

Chancen für die Region um Emden

Auf Niedersachsen angesprochen, betonte Weil: „Besonders freue ich mich für den Standort Emden. Die Region hat gerade mit der Ankündigung des Stellenabbaus bei Enercon eine bittere Pille zu schlucken." Die zukünftige Produktion des ID.Next in Emden sei dagegen eine sehr gute Nachricht. Als Grund nannte der Ministerpräsident:

„Dieses Auto wird wahrscheinlich eines der wichtigsten Fahrzeuge der neuen Produktgeneration. Aber auch insgesamt hat der Konzern mit der vorliegenden Planung wieder einmal ein klares Bekenntnis zu seinen niedersächsischen Wurzeln abgegeben.“

Investieren wird Volkswagen auch in seinen Standort Osnabrück. Laut Betriebsrat werden zwischen 2020 und 2024 rund 110,6 Millionen Euro an die Hase fließen. „Mit den Investitionen ist nicht nur die Fertigung des T-Roc Cabriolets gesichert, sondern auch weitere Produktionsaufwertungen sind abgedeckt", wird Betriebsratsvorsitzender Wolfram Smolinski in der Zeitung des Volkswagen Betriebsrates zitiert. Damit sei auch weiterhin für die Sicherheit der Arbeitsplätze am Standort gesorgt.

Mehr als 16 Milliarden für niedersächsische Werke

Von den 60 Milliarden Euro Gesamtinvestition bleiben laut Wirtschaftsminister Bernd Althusmann mehr als 16 Milliarden Euro in den Werken in Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Osnabrück und Emden.

„Das ist eine gute Nachricht nicht nur für die sechs Standorte, sondern für ganz Niedersachsen. Volkswagen treibt die Transformation weiter voran und sichert langfristig den Automobilstandort Niedersachsen.“

Ein Schwerpunkt der Investitionen ist die Erweiterung der Produktion für reine Elektrofahrzeuge. So will Volkswagen nach dem Umbau des Werks Zwickau für die Fertigung von E-Autos der ID-Serie als nächstes die Fabriken in Emden und Hannover „transformieren“. Auch in China und in den USA sollen Standorte teilweise oder ganz von Verbrenner- auf Elektrofertigung umgestellt werden. (Mit dpa)