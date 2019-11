Tesla in Brandenburg: Eine sinnvolle Entscheidung?

Osnabrück. Das Werben der niedersächsischen Landesregierung war umsonst. Die europäische Gigafabrik des US-amerikanischen Elektroauto-Pioniers Tesla wird nicht in den Nordwesten Niedersachsens kommen, sondern nahe dem neuen Berliner Flughafen gebaut. Das hat Tesla-Gründer Elon Musk verkündet. Ein Komentar.

Nun ist es raus: Lange hat Elektropionier Tesla ein Geheimnis darum gemacht, wo die neue europäische Gigafabrik gebaut wird. Mit Blick auf die Nähe zum neuen Hauptstadtflughafen und auf das Image Berlins als trendige Metropole ist die Entscheidung für Brandenburg nachvollziehbar. Allerdings: Die großen Cluster der Automobilindustrie in Deutschland liegen woanders: Niedersachsen, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern sind die Hotspots der Branche. In Berlin-Brandenburg ist ein Autobauer ein Exot.

Das kann Vorteil und Nachteil zugleich sein. Möglicherweise gibt die Ansiedlung Teslas der Wirtschaft rund um die Fabrik einen Schub. Falls nicht, müssen noch mehr Komponenten von Herstellern, mit denen der US-amerikanische Autobauer schon heute in Deutschland kooperiert, zur neuen Produktionsstätte gefahren werden.

Es bleibt also abzuwarten, ob sich Elon Musk mit der Standortwahl einen Gefallen getan hat – und welche Subventionen möglicherweise seitens der Landesregierung in Aussicht gestellt worden sind, die die Entscheidung beeinflusst haben. Sicher ist: Ein Selbstläufer wird die Gigafabrik nicht. Die Ergebnisse des US-Autobauers waren zuletzt immer wieder volatil, Kosten immer wieder ein Problem. Vor diesem Hintergrund ist der Hochlohnstandort Deutschland für einen neuen Standort ein Wagnis. Will Musk erfolgreich hier im Land produzieren, muss er die Kosten in den Griff bekommen.