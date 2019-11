Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main. Unsicherheit hält die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax verlor gegen Mittag 0,77 Prozent auf 13.181,05 Punkte, nachdem er am Vortag in der Spitze über 13.300 Punkte gestiegen war.