Baumarkt in der Innenstadt: Eine gute Ergänzung

Osnabrück. Eigentlich sind sie vor allem auf der grünen Wiese am Stadtrand zu finden, doch mittlerweile zieht es Baumärkte auch in die Innenstädte. Kann das funktionieren und möglichen Leerständen entgegenwirken? Ein Kommentar.

Seit Jahren wird versucht, Innenstädte attraktiv zu halten. Selbst große Ketten haben es in Mittelstädten schwer, sich zu behaupten. Stattdessen prägt die Gastronomie immer häufiger das Bild. Handelsverbände warnen eindringlich davor, dass die Innenstädte veröden.

Warum also sollten Baumärkte nicht die Stadtzentren bereichern? Nicht jeder will wegen einer Schraube mit dem Auto zum Baumarkt irgendwo am Stadtrand fahren. Eine Filiale in der Innenstadt, wo vielerorts mit Leerständen gekämpft wird, wäre eine Ergänzung. Auch wenn es natürlich nicht möglich ist, ein gesamtes Gartensortiment mitten in der City zu zeigen. Es wird eine andere Art von Sortiment sein, die der Kunde in der Innenstadt haben will.

Der Handel wandelt sich ohnehin, sodass sich Chancen auftun. In Sachen Onlinegeschäft sind Heimwerken und Garten Wachstumstreiber. Um zwölf Prozent ist der Umsatz im vergangenen Jahr gestiegen. Auch wenn die Branche von einem niedrigeren Niveau kommt als der Bereich Bekleidung, ist das viel. Diesen Schwung sollte die Branche nutzen.

Am Ende wird sich die Frage stellen: Braucht es die großen Baumärkte auf der grünen Wiese überhaupt noch? Sicher nicht für das gesamte Sortiment, sie sollten sich spezialisieren – auf das, was Platz braucht. Für alles andere können die Innenstädte ein Gewinn sein.