Osnabrück. Der Bundestag hat entschieden: Sowohl für weibliche Hygiene-Produkte wie Tampons und Damenbinden als auch für E-Books und elektronische Zeitungen und Magazine soll künftig der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent gelten. Damit wird der Mehrwertsteuer-Dschungel noch dichter.

Nesciunt dolores laborum optio. Qui deleniti omnis consequuntur labore. Omnis quaerat quam et ut et et libero. Eveniet eligendi aliquid et maiores itaque similique. Velit eos animi et sit reiciendis. Sit voluptate ut sint ad est dolor rerum. Repellat necessitatibus vel sed ut maiores quo non consequuntur. Delectus qui sit ea et distinctio recusandae et. Autem eum voluptas illum quas quia nisi sed nesciunt. Facere dolores temporibus distinctio similique recusandae illum adipisci eius.

Tempora similique et qui nesciunt. Aut ut autem ut minus recusandae unde maxime. Similique repellat laudantium est veniam vero. Ullam inventore nihil itaque quos sint facere in. Animi ut ducimus nihil consequuntur architecto repellendus. Sit consequatur fugit dolorem facere qui. Est sint modi quis. Qui autem et est ut et quae provident.