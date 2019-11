Der Umwelt zuliebe: Einkaufstüten aus Plastik droht das Aus. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Berlin. Mit der Plastiktüte an der Ladenkasse soll bald Schluss sein: Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch ein Verbot der Tragetaschen aus Kunststoff auf den Weg bringen.