Frankfurt/Main. Der Dax hat nach der jüngsten Rally weiter zugelegt. Am Nachmittag markierte der deutsche Leitindex bei 13.187 Punkten ein neues Hoch seit Mai 2018 und gewann zuletzt 0,24 Prozent auf 13.180,38 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,24 Prozent auf 26.937,55 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,36 Prozent auf 3689,59 Punkte hoch.

Mit Blick auf die laufende Berichtssaison standen vor allem die Dax-Mitglieder Adidas, Wirecard und BMW im Fokus. Trotz besser als erwarteter Quartalszahlen sanken die Papiere des Sportartikelkonzerns am Indexende um knapp drei Prozent. Börsianer verwiesen auf die bereits hohe Bewertung, die das weitere Potenzial begrenze.

Nicht viel besser erging es den Wirecard-Aktien mit Verlusten von anderthalb Prozent. Der Zahlungsabwickler hat Händlern zufolge ein gutes Quartal hinter sich und gab zudem einen ermutigenden Ausblick. Die Titel von BMW traten praktisch auf der Stelle. Der Autobauer übertraf im dritten Quartal die Erwartungen.

Dagegen zählten Bankentitel dank positiv aufgenommener Zahlen der französischen Société Générale zu den Favoriten der Anleger. Im Leitindex ging es für Deutsche Bank um fast zwei Prozent hoch, und Commerzbank verteuerten sich im MDax um knapp zweieinhalb Prozent.

MDax-Spitzenreiter war aber Brenntag dank eines Kursanstiegs von viereinhalb Prozent. Ein Händler sprach von insgesamt gemischten Quartalszahlen des Chemikalienhändlers, erwähnte aber das besser als erwartete Ergebnis positiv.

Schlusslicht war der Chipentwickler Dialog Semiconductor mit Verlusten von siebeneinhalb Prozent nach endgültigen Quartalszahlen. Hier machten die Anleger angesichts der zuletzt guten Kursentwicklung Kasse.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,33 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 144,36 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,09 Prozent auf 170,57 Punkte. Der Euro notierte bei 1,1091 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1109 (Montag: 1,1158) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9002 (0,8962) Euro gekostet.