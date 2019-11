Platz für Fahrräder in Zügen: Die Bahn verschläft Trends

Osnabrück. Neue Züge der Deutschen Bahn nur noch mit Radabteilen? Bis 2025 sollen auf allen Strecken Stellplätze verfügbar sein, wenn auch noch nicht in jedem Zug, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Ein Kommentar.

Bahnfahren in Deutschland kann eine Herausforderung sein: Verspätungen, marode Züge, fehlendes W-Lan, ausgefallene Klimaanlagen. Wer gar auf langen Strecken ein Fahrrad dabei hat, muss Zeit mitbringen, gut planen und hoffen, dass nichts schiefgeht. Denn nicht in allen Zügen der Bahn besteht überhaupt die Möglichkeit, sein Rad unterzubringen. Für den umweltbewusst Reisenden ist das frustrierend. Entsprechend ist es gut, dass die Bahn jetzt reagiert und auch im Fernverkehr aufrüstet. So nimmt vielleicht nicht nur der Fahrradtourist seinen Drahtesel mit in den Zug, sondern auch der eine oder andere Pendler.

Will die Bahn ihr Angebot verbessern, muss sich jedoch auch am Zugangebot insgesamt etwas ändern. Die Fahrradmitnahme ist nicht der einzige Weg, um einen Beitrag zum klimabewussten Reisen zu leisten. Insbesondere Österreich macht es vor: Hier feiert der Schlafwagen ein Comeback. Als vor drei Jahren die Deutsche Bahn ihr Nachtzugangebot aufgab, sprangen die Österreicher in Teilen ein – und verzeichnen seither mehr als 600000 zusätzliche Fahrgäste. Und die Deutsche Bahn? Rührt sich nicht und verschläft den Trend. Im Angesicht von Debatten um Klimaschutz und nachhaltiges Reisen ist das ein Fehler. Immer mehr Menschen denken über Alternativen zum Fliegen nach. Da wird es Zeit, eine Neuauflage im Nachtzuggeschäft zu wagen.