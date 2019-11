Ein Sicherheitsbeamter auf einer chinesischen Wirtschaftsmesse. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Peking. In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben noch einmal verbessert. Das lässt sich aus dem am Freitag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins „Caixin“ für das verarbeitende Gewerbe ablesen.