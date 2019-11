Christine Lagarde ist die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main. Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, tritt heute ihren Posten an. Die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) löst Mario Draghi ab, dessen achtjährige Amtszeit an der EZB-Spitze am 31. Oktober endete.