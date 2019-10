Demonstranten von Robin Wood spannen während der "Handelsblatt"-Tagung "Autogipfel 2019" vor dem Porsche-Museum einen Banner mit der Aufschrift "Saubere Autos sind eine dreckige Lüge". Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart. Wenn sich die Autobranche demnächst wieder mit der Bundesregierung an einen Tisch setzt, muss am Ende ein konkreter Plan in Sachen Elektromobilität stehen, fordert Porsche-Chef Blume. Klimaschützer sehen die Branche allerdings weiter auf einem Irrweg.