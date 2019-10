Mindestausbildungsvergütung ist nur fair

Osnabrück. Der Bundestag hat eine Lohnuntergrenze für Auszubildende beschlossen. Die Reaktionen aus der Wirtschaft - auch in der Region - fallen unterschiedlich aus. Ein Kommentar.

Sieben Prozent der Auszubildenden werden laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit in den nächsten Jahren mehr Geld bekommen. Hinzu kommen all jene, deren Ausbildung zum Beispiel über die Agentur für Arbeit finanziert wird. Auf den ersten Blick betrifft die Neuerung also nicht die Masse – und doch ist es richtig, dass junge Menschen während der Lehre ein Minimum an Geld für ihre Arbeit erhalten. Sie erbringen eine Leistung, die der Betrieb im Gegenzug honorieren muss.

Natürlich ist es auch richtig: Ein Azubi kostet die Firma während der Ausbildung Zeit und Geld. Allerdings: Diese Investition ist gut angelegt und eine Investition in die Zukunft. Ohne gut ausgebildete Azubis fehlt die nächste Generation Fachkräfte. Die muss jeder Betrieb jedoch von sich überzeugen. Und das gelingt auch über die Vergütung.

Das ist aber nicht alles. Warum gibt es Rabattaktionen für Studenten, jedoch nicht immer das gleiche Angebot für Azubis? Warum ein Semesterticket, jedoch keines für Auszubildende? Azubis schwimmen während der Lehre nicht im Geld.

Von diesen Beispielen gibt es viele, und sie tragen dazu bei, dass das Studium als höherwertig angesehen wird. Daran muss sich etwas ändern, weniger an den Titeln der Abschlüsse. Jeder weiß, was ein Meister bedeutet, auch im Ausland. Dafür muss er nicht Master Professional genannt werden.