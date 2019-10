Einzelhandel schadet sich mit einer "Beratungsgebühr" selbst

Osnabrück. Ein verärgerter Einzelhändler erhebt Gebühren, weil immer wieder Kunden in seinem Geschäft sein Fachwissen nutzen, um dann doch im Internet zu bestellen. Ist diese "Beratungsgebühr" zielführend? Ein Kommentar.

Der stationäre Einzelhandel ist auf dem Holzweg, wenn er Gebühren für seine Beratung verlangen will. Das wird mehr Menschen abschrecken, als dass es etwas nützt. Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein Kunde das Fachwissen ausnutzt, nur um dann günstiger im Internet zu bestellen.





Aber in Zeiten des boomenden Online-Handels sollte sich der Einzelhandel besser so attraktiv wie möglich präsentieren, als Kunden, die ins Geschäft kommen, unter Generalverdacht zu stellen. Schließlich bietet das Shoppen im Internet ohnehin schon genug Vorteile gegenüber einem Bummel in der Stadt: Das Angebot ist groß, die Lieferung erfolgt frei Haus und es kann rund um die Uhr bestellt werden. Da ist es gerade das persönliche Gespräch, das die Möglichkeit bietet sich vom Internet abzusetzen. Das aufs Spiel zu setzen birgt die Gefahr, diese Kunden auch noch zu vergraulen. Zudem ist der Online-Handel keine Einbahnstraße, an dessen Ende zwangsläufig der Niedergang des Einzelhandels stehen muss: Läden, denen es gelingt, digitale und analoge Welt zu verbinden, können vom Boom profitieren, zum Beispiel durch eigene Shops im Internet.

Zum Glück versuchen es nur sehr wenige Einzelhändler mit der Beratungsgebühr. Und es ist nun auch nicht so, dass der Online-Handel eine neue Erfindung wäre. Einzelhandel und Onlinehändler können miteinander bestehen.