Kiel/Berne. Das Bundesverteidigungsministerium hatte ursprünglich beschlossen, die Sanierung der Bark trotz der aus dem Ruder gelaufenen Kosten zu vollenden. Doch alles hängt derzeit am Bundeskartellamt.

Bei der Instandsetzung des Marineschulschiffs "Gorch Fock" warten mehrere Werften dringend auf einen Beschluss des Bundeskartellamts. Bis Ende Oktober muss die Behörde entscheiden, ob sie Bedenken gegen einen Verkauf der insolventen Elsflether Werft, Generalunternehmer bei der Sanierung, an die Bremer Lürssen-Werft hat. Lürssen habe am 30. September einen Antrag auf Prüfung der Übernahme gestellt, damit laufe die Frist für eine Stellungnahme bis 30. Oktober, sagte ein Sprecher des Kartellamtes am Mittwoch in Bonn.

Lesen Sie auch: Eltern von Jenny Böken glauben nicht an Unfalltod ihrer Tochter



Ein anderer aussichtsreicher Bieter um die Elsflether Werft ist die Fassmer-Werft in Berne. Bei ihr liegt die "Gorch Fock" derzeit in einer Halle, in den vergangenen Monaten wurden im Rumpf Leitungen gezogen.

"Verhandeln mit mehreren renommierten Investoren"

Die Elsflether Werft sucht dringend nach einem Investor, hält sich aber zu dem Bieterwettbewerb bedeckt. "Wir verhandeln mit mehreren renommierten Investoren", sagte ein Sprecher auf Anfrage. "Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen."

Alle drei Werften liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt an der Unterweser. Bei einem Zuschlag für Lürssen müsste die "Gorch Fock" auf die andere Weserseite geschleppt werden. Lürssen würde in die Verpflichtung eintreten, den Traditionssegler bis Herbst 2020 generalüberholt wieder der Marine zu übergeben.

Ersatz für die "Gorch Fock" Die "Alexander von Humboldt II" Der Offiziersnachwuchs der Marine soll 2020 seine seemännische Ausbildung auf der "Alexander von Humboldt II" erhalten. Es seien fünf zweiwöchige Ausbildungsfahrten geplant, sagte Kapitän zur See Johannes Dumrese kürzlich. Insgesamt werden rund 200 Kadetten auf dem Schiff ausgebildet. Geplant sind drei Törns in der Nähe der Kanarischen Inseln und zwei weitere auf der Rückfahrt des Schiffs nach Bremerhaven.

Bereits Ende November soll auf den Kanaren die aus etwa 35 Personen bestehende Stammbesatzung der Gorch Fock an Bord der 66 Meter langen "Alexander von Humboldt II" gehen.

Die Sanierungskosten für die "Gorch Fock" sind von zehn Millionen Euro auf mittlerweile 135 Millionen Euro gestiegen. Die neue Führung der Elsflether Werft wie auch die Justiz suchen nach Millionen Euro, die unter der früheren Werftleitung verschwunden sind.