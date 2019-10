Kiel/Bremen/Berne. Die Instandsetzung der "Gorch Fock" kann fortgesetzt werden. Möglich macht dies ein Verkauf der insolventen Elsflether Werft, die das Segelschulschiff sanieren sollte, an die Bremer Lürssen-Werft.

Die Bremer Lürssen-Werft hat die insolvente Elsflether Werft gekauft, die das Marineschulschiff "Gorch Fock" saniert. Der Vertrag sei unterzeichnet und beurkundet worden, teilte die Elsflether Werft am Montag mit. Vor Inkrafttreten müssten aber noch der Gläubigerausschuss sowie die Deutsche Marine als öffentlicher Auftraggeber der Sanierung zustimmen. Eine Sitzung des Gläubigerausschusses wird für Mittwoch erwartet.

Sanierung der "Gorch Fock" kann fortgesetzt werden

Lürssen zahle 3,57 Millionen Euro für die insolvente Werft mit ihren 130 Mitarbeitern, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und berief sich aus Informationen aus dem Gläubigerausschuss. Für Arbeiten an der "Gorch Fock" seit der Insolvenz im Februar würden weitere 800.000 Euro gezahlt. Ein Sprecher der Elsflether Werft äußerte sich zu diesen Zahlen nicht.





"Sowohl für die Gläubiger als auch für die Mitarbeiter ist das eine hervorragende Lösung", sagte der Aufsichtsratschef der Elsflether Werft AG, Pieter Wasmuth, über den Verkauf. Die Sanierung der "Gorch Fock" könne fortgesetzt werden.



Kostenexplosion von 10 auf 135 Millionen Euro

Die Kosten für die Überholung des Traditionsseglers sind von geplant 10 Millionen Euro auf 135 Millionen Euro gestiegen. Vereinbart ist, dass die Marine die "Gorch Fock" im Herbst 2020 saniert zurückbekommt. Auf dem Dreimaster werden die Offiziersanwärter der Marine ausgebildet. Auf der Werft in Elsfleth an der Unterweser wurden die Mitarbeiter am Montag über den Verkauf informiert. "Alle 130 Beschäftigten werden von Lürssen übernommen. Der Standort und das Know-how der Kolleginnen und Kollegen bleiben erhalten", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken.

Ersatz für die "Gorch Fock" Die "Alexander von Humboldt II" Der Offiziersnachwuchs der Marine soll 2020 seine seemännische Ausbildung auf der "Alexander von Humboldt II" erhalten. Es seien fünf zweiwöchige Ausbildungsfahrten geplant, sagte Kapitän zur See Johannes Dumrese kürzlich. Insgesamt werden rund 200 Kadetten auf dem Schiff ausgebildet. Geplant sind drei Törns in der Nähe der Kanarischen Inseln und zwei weitere auf der Rückfahrt des Schiffs nach Bremerhaven.

Bereits Ende November soll auf den Kanaren die aus etwa 35 Personen bestehende Stammbesatzung der Gorch Fock an Bord der 66 Meter langen "Alexander von Humboldt II" gehen.





Zuletzt hatte im Auftrag der Elsflether Werft die Fassmer-Werft in Berne an der "Gorch Fock" gebaut. Nun werde die Übergabe des Schiffs an Lürssen bis zum Monatsende vorbereitet, sagte Tobias Brinkmann, Generalbevollmächtiger der Elsflether Werft. Dazu muss der Rumpf einige hundert Meter über die Weser nach Bremen-Vegesack geschleppt werden. Die Lürssen-Gruppe betreibt bislang sieben Werften an Nord- und Ostsee und hat für die Marine schon viele große Schiffe gebaut.