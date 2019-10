Frankfurt/Main. Erstmals seit vier Jahren wollen Flugbegleiter der Lufthansa an diesem Sonntag streiken. Die Aktionen sollen weit stärker ausfallen als zunächst geplant.

Die Kabinengewerkschaft Ufo kündigt für Sonntag einen Warnstreik bei vier Fluggesellschaften des Lufthansa-Konzerns an. Zwischen 5 und 11 Uhr sollen bundesweit Flüge der deutschen Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress bestreikt werden, wie die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt mitteilte. Den geplanten Arbeitssausstand bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sagte die Gewerkschaft hingegen ab.

Gefährdet wären dann rund 500 statt der bislang bekannten 160 Flüge im Streikzeitraum. Neben München und Frankfurt wären auch Eurowings-Basen wie Düsseldorf, Stuttgart oder Berlin betroffen.

Die Lufthansa hatte bisher angekündigt, das Flugprogramm ihrer Kerngesellschaft in München und Frankfurt trotz des Streiks unverändert anzubieten. Dafür waren intern Ersatzkräfte gesucht worden.

Wegen der Warnstreiks müssen Lufthansa-Passagiere am Sonntag mit Einschränkungen rechnen.



Welche Flüge sind betroffen?

Lufthansa bittet Reisende, sich regelmäßig auf ihrer Webseite zu informieren. Alternativ sollte man die Mobilnummer im Buchungsprofil oder Bonusprogramm Miles & More hinterlegen, damit man ein automatisches Update erhält.

Muss Lufthansa Reisende umbuchen?

Auf die Umbuchung haben Passagiere laut der Fluggastrechte-Verordnung der EU einen Anspruch. Möglich ist auch, dass Passagiere auf andere Transportmittel gebucht werden, wenn das Ziel per Bus oder Bahn erreichbar ist.

Steht Betroffenen bei Flugausfällen eine Entschädigung zu?

Ob Fluggästen bei einem Streik eine Entschädigung für Flugausfälle zusteht, ist juristisch umstritten. Der Bundesgerichtshof (BGH) befand 2012, dass ein Pilotenstreik ein außergewöhnlicher Umstand war. Die Folge: Die von Verspätungen und Annullierungen betroffenen Passagiere bekamen keine Entschädigung (Az.: X ZR 138/11; X ZR 146/11). Allerdings muss die Airline alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um die Folgen des Ausstands zu minimieren.

Zudem hat der Europäische Gerichtshof inzwischen entschieden, dass sich eine Fluggesellschaft bei einem wilden Streit nicht ohne weiteres auf außergewöhnliche Umstände berufen kann (Az.: X ZR 111/17).

Ob das übertragbar auf reguläre Streiks ist, muss juristisch noch geklärt werden. Die Verbraucherzentralen raten daher: Wer vorsorglich Entschädigung beantragt, hat im Fall einer für Verbraucher positiven Entscheidung dieser Frage eine gute Ausgangslage, Geld zu bekommen.

Welche Regeln gelten für Pauschalurlauber?

Bei Pauschalreisen gilt: Der Reiseveranstalter muss sich um eine alternative Beförderung kümmern. Ab einer Verspätung von mehr als vier Stunden am Ankunftsort können Urlauber den Reisepreis nachträglich anteilig mindern. Verkürzt sich ein Kurzurlaub durch den Streik erheblich, kann der Gast die Reise auch stornieren. Er bekommt dann den Reisepreis zurück.