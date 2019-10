Karlsruhe. Bäckereien mit Cafebetrieb sind laut BGH-Urteil nicht an die Bestimmungen der Ladenschutzgesetze gebunden.

Bäckereien mit Cafebetrieb dürfen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) sonn- und feiertags Brötchen und Brezel verkaufen. Sie sind nicht an die Bestimmungen der Ladenschutzgesetze gebunden, sondern fallen unter die Regelungen des Gaststättengesetzes, wie der Erste Zivilsenat am Donnerstag in Karlsruhe entschied. Das Urteil über den bayerischen Brezelstreit hat Auswirkungen auf ganz Deutschland.

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hatte einer Bäckereikette aus München untersagen lassen wollen, sonn- und feiertags länger als drei Stunden ihre Produkte zu verkaufen. Wie der Vorsitzende Richter Thomas Koch betonte, dürfen Brötchen und Brote aber außerhalb der gaststättenrechtlichen Sperrzeiten verkauft werden. Das hängt damit zusammen, dass der BGH Brötchen, Brezel und Brotlaibe als "zubereitete Speisen" bewertete.