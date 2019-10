1999 hatte Interbrand das erste Ranking der wertvollsten Marken, die Best Global Brands, veröffentlicht und feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Foto: imago-images/Zuma Press/Foto Arena/Collage

New York. Im Ranking "Best Global Brands" erfasst die Markenberatung Interbrand traditionell die 100 wertvollsten Marken der Welt – an der Spitze der Rangliste gibt es im Vergleich zum Vorjahr kaum Bewegung.