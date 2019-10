Huawei bei 5G-Ausbau weiter im Spiel: Pest oder Cholera?

Osnabrück. Kritik kommt aus Washington, Brüssel und auch hierzulande aus der Politik. Doch trotz der Bedenken darf Huawei beim Ausbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes wohl auch in Zukunft mitmischen. Die Angst vor möglicher Spionage aber bleibt. Dennoch: Es war vernünftig, den chinesischen Konzern nicht auszuschließen.

Dass US-Präsident Donald Trump vor der Beteiligung von Huawei beim Ausbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes warnt, ist angesichts des Handelsstreits zwischen den USA und China logisch. Die Begründung indes wirkt absurd: Trump sorge sich um die Sicherheit, heißt es, gemeint sind Spionageattacken. Wer sich an den NSA-Abhörskandal erinnert, kann sich ein Stirnrunzeln kaum verkneifen. Trump hofft wohl eher, beim 5G-Ausbau US-Akteure ins Spiel bringen zu können.

Dass die EU-Kommission ebenfalls vor Anbietern fern der EU warnt, wiegt schwerer. Dennoch ignoriert Deutschland beide Warnungen. Denn ohne Huawei wird es nichts mit dem schnellen 5G-Ausbau. Weder europäische Player wie Ericsson oder Nokia noch US-Firmen wie Cisco oder Oracle haben das Know-how des Branchenprimus aus China. Schon jetzt kommt kein deutsches Netz ohne Teile der Chinesen aus.

Doch was ist mit der Sicherheit? Was, wenn die cleveren Huawei-Techniker das neue Netz infiltrieren? Die Gefahr ist real, doch sie bezieht sich nicht allein auf China. Am Ende hat die Regierung die Wahl zwischen Pest und Cholera: Ohne Huawei riskiert sie einen lahmen G5-Ausbau, mit Huawei Angriffe von Spionen. Dass sich Berlin für Tempo entscheidet, ist angesichts schwächelnder Wirtschaft nur vernünftig. Gut die Hälfte aller hiesigen Unternehmen nennt die Verfügbarkeit von 5G „wichtig“.