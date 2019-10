Laut Digitalverband Bitkom gewinnen IT-Dienstleister und Freelancer weiter an Bedeutung. Foto: Peter Steffen/Symbolbild

Osnabrück. Beim Thema IT-Security misst die Wirtschaft externen Projektdienstleistern eine wichtige Rolle bei. Für drei Viertel der Großunternehmen kommt der Einsatz von externen IT-Spezialisten im Security-Bereich grundsätzlich in Frage, so das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Vier von zehn setzen heute bereits auf externe Spezialisten. Auch in der Region ist die Zahl der Mitarbeiter im Bereich IT und Kommunikation in den vergangenen Jahren stark gestiegen.