Unter anderem Obst hat mit Blick auf Regionalität für den Lebensmitteleinzelhandel eine hohe Relevanz. Foto: Patrick Seeger/dpa

Osnabrück. Muss der Handel wirklich importierte Äpfel verkaufen, wenn in vielen Regionen Deutschlands das Obst gerade geerntet wird? Diese Kritik wird in online Netzwerken wieder vermehrt geäußert. Doch nicht nur der Import steht im Fokus, auch der Wildwuchs im Definitionsdschungel des Begriffs "regional" steht immer wieder in der Kritik. Verbraucherschützer sehen Handlungsbedarf.