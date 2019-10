Hannover. Die Bahn setzt mit Milliardenaufwand ihr Sanierungsprogramm von Brücken fort. Auch Niedersachsen und Bremen profitieren davon. Am Freitag ging die eine erneuerte Brücke im Zentrum von Hannover wieder in Betrieb. Es war das 875. seit 2015 erneuerte Bauwerk.

Die Deutsche Bahn will in den kommenden zehn Jahren bundesweit rund 2000 Eisenbahnbrücken mit einem Aufwand von 4,5 Milliarden Euro erneuern, darunter auch zahlreiche in Niedersachsen und Bremen. Dies kündigte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Freitag in Hannover bei der Inbetriebnahme der 875. seit 2015 sanierten Bahnbrücke an. Bis Jahresende sollen 900 Brücken erneuert sein, über drei Milliarden Euro wurden dafür investiert.

Marode Brücken werden für die Bahn seit einigen Jahren zunehmend zu einem Sorgenkind, da zahlreiche aus der Gründungsphase der Bahn stammende Bauten nach über 100 Jahren an die Grenze ihrer Nutzungsdauer gelangen. Etwa 25 000 Eisenbahnbrücken unterschiedlichster Ausführung und verschiedensten Alters betreibt die Deutsche Bahn. Über 9000 davon sind mehr als 100 Jahre alt. Die in Hannover erneuerte Brücke über die Königsstraße im Zentrum der Stadt war sogar 140 Jahre alt. 18 Millionen Euro flossen in den Neubau.

Für den in der Vergangenheit vernachlässigten Unterhalt der Infrastruktur hatten Bahn und Bund im Juli ein auf zehn Jahre angelegtes Modernisierungsprogramm angekündigt. Rund 86 Milliarden Euro sollen in Erhalt und Instandsetzung der Schienenwege fließen.

4,5 Milliarden Euro der Summe sollten helfen, den Nachholbedarf bei den Brücken abzubauen, sagte Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU). Zwar komme die Bahn bei der Sanierung der Bauwerke voran. „Aber: Wir sind damit noch lange nicht fertig. Brücken stehen auch zukünftig im Fokus“, sagte Ferlemann.

In Niedersachsen gibt es 2162 Eisenbahnbrücken. 63 davon wurden in den vergangenen fünf Jahren mit einem Aufwand von 300 Millionen Euro erneuert. Die Arbeiten sind für Ingenieure, Baufirmen und Planer der Bahn mitunter eine Herausforderung. Bei der Brücke über die Königsstraße mussten entscheidende Arbeiten unter Hochdruck vorangetrieben werden, um Verkehrsbehinderungen auf den Strecken Richtung Osten und Süden auf einen kurzen Zeitraum zu reduzieren.