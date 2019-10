Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach dem abermaligen Rückschlag am Vortag hat sich der Dax heute etwas erholt. Der deutsche Leitindex pendelte in den ersten Handelsminuten zwar noch um die Gewinnschwelle, setzte sich dann aber in die Gewinnzone ab.