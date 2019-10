Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach einem schwächeren Start in den Tag ist der Dax am Mittag noch etwas stärker in die Verlustzone gerutscht. Neben der Unsicherheit mit Blick auf die bevorstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China trübte vor allem die Causa Brexit die Laune der Anleger.