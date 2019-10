Ein Mitarbeiter des Pressenherstellers Schuler AG reinigt ein Exzenterrad. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) teilt Zahlen zum Auftragseingang im Maschinenbau für August 2019 mit. Foto: Marijan Murat/dpa

Frankfurt/Main. Die Flaute in der Wirtschaft macht sich in der deutschen Schlüsselindustrie bemerkbar. Besonders Handelskonflikte, der bevorstehende Brexit und der Strukturwandel in der Autoindustrie drücken auf die Zahlen.